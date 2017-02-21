З весни спирт не дорожчатиме

Український монополіст "Укрспирт" скасував своє рішення про підвищення ціни на спирт, яке планувалось з 1 березня 2017 року.

Про це інформує прес-служба ДП "Укрспирт".

На виконання Протокольного доручення Міністерства аграрної політики та продовольства України за результатами робочої зустрічі проведеної 27.01.2017 року щодо обговорення цінової політики ДП "Укрспирт", яка відбулася за участю Міністра аграрної політики та продовольства Тараса Кутового… ДП "Укрспирт" з 01.03.2017 не застосовує другий етап підняття ціни на спирт етиловий ректифікований,

– йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у січні стало відомо, що у 2017-му ціни на спирт в Україні зростуть у два етапи. З січня вони зросли на майже 11%, а з березня планувалося ще на 8%.

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