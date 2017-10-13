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З відомою моделлю стався конфуз під час сексуальної зйомки: фото 18+

18:59, сьогодні 4619 Читать новость на русском
Кейт Аптон
Кейт Аптон / GQ

Відома модель Кейт Аптон, яка часто з'являються у відвертих фотосетах, зіслизнула із скелі під час нової зйомки.

Конфуз стався на острові Аруба в Південній Америці, де Кейт позувала для журналу Sports Illustrate, пише Daily Mail.

До слова, обкладинки цього видання не раз прикрашали звабливі фото Аптон.

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Теги: LifeStyle мода Секс
Джерело: 24 Канал
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