З відомою моделлю стався конфуз під час сексуальної зйомки: фото 18+
18:59, сьогодні 4619 Читать новость на русском
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Відома модель Кейт Аптон, яка часто з'являються у відвертих фотосетах, зіслизнула із скелі під час нової зйомки.
Конфуз стався на острові Аруба в Південній Америці, де Кейт позувала для журналу Sports Illustrate, пише Daily Mail.
До слова, обкладинки цього видання не раз прикрашали звабливі фото Аптон.
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Джерело: 24 Канал
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