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З Всесвіту зникла зірка, – NASA

13:22, сьогодні 966 Читать новость на русском
Із Всесвіт узникла зірка N6946-BH1
Із Всесвіт узникла зірка N6946-BH1 / nasa.gov

Агентство NASA повідомило, що зірка N6946-BH1 зникла.

За цим об’єктом американські астрономи спостерігали протягом декількох років, пише NASA .

Остаточної версії, чому зникла ця зірка поки немає, однак найімовірніше вона перетворилась у чорну діру. Тобто відбувся так званий "гравітаційни колапс".

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Вчені не очікували такого результату та були впевнені, що N6946-BH1, яка в 25 разів важче за Сонце, вибухне в дуже яскравій супернові.

У 2007 році астронавти виявили на поверхні зірки яскравий спалах. Він, зазвичай, передує вибуху зірки супернови. Через два роки було зафіксовано менш яскравий спалах, після якого випромінювання ставало все меншим.

Вже у 2015 році астронавти знайшли на місці зірки лище джерело інфрачервоного випромінювання, яке є ознакою можливої появи чорної діри.

N 6946- BH 1 розташовувалася на відстані 22 мільйонів світлових років від Землі в спіральній галактиці NGC 6946.

Теги: LifeStyle Космос NASA
Джерело: 24 канал
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