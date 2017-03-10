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За 7 років тесть Насірова виграв тендерів на понад 3 мільярди гривень

15:47, сьогодні 206 Читать новость на русском
Тесть Романа Насірова – успішний бізнесмен
Тесть Романа Насірова – успішний бізнесмен / Фото із соцмереж

Впродовж останніх семи років корпорації, що належать тестеві відстороненого голови Державної фіскальної служби Романа Насірова Олександру Глімбовському, вигравала державних тендерів на суму 3,39 мільярди гривень.

Про це пише видання "Наші гроші" з посиланням на дані, оприлюднені у Віснику державних закупівель і системі ProZorro.

Згідно з цією інформацією, корпорація "Альтіс-Холдинг" "і ТОВ" Альтіс-Спецбуд, що належать Олександру Глімбовському, починаючи з 2010 року виграли державні тендери на загальну суму 3,39 мільярди гривень.

Останнім виграним тендером для них стала розробка документації на реконструкцію аеродрому Вінниця за майже 1 мільйон гривень.

У документах також йдеться, що у 2015-му компанії отримали підряд вартістю 389,98 мільйони гривень на будівництво нового корпусу лікарні Охматдит. Проте група "Альтіс" фактично не виконала його, освоївши роботи лише на 10 мільйонів гривень.

Читайте також: Справу Насірова намагалися "розвалити" ще до вручення підозри, – документ

Як зазначають журналіст, це був найбільший підряд Глімбовського за період, коли його зять Роман Насіров очолював Державну фіскальну службі.

Компанії з групи "Альтіс" також виступали субпідрядниками у інших фірм, які отримували значні державні замовлення.

Підприємства тестя Насірова також брали участь у будівництві львівського аеропорту в рамках підготовки до Євро-2012 – корпорація отримала підряди на 1,19 млрд грн. Розвиток терміналів аеропорту Бориспіль разом з будівництвом залу для VIP-клієнтів ДУС коштувало 450 млн грн.

Ще 890 млн грн "Альтіс" отримав на будівництво транспортних розв'язок та Поштової площі у Києві.

Нагадаємо, близько 4 ранку 7 березня після понад трьох днів тяганини Солом'янський райсуд Києва прийняв рішення про призначення відстороненому главі Державної фіскальної служби Роману Насірову запобіжного заходу у вигляді арешту на 60 діб з можливістю внесення застави в розмірі 100 мільйонів гривень. Його підозрюють у причетності до так званої "справи Онищенка" і завданні державі збитків у розмірі приблизно 2 мільярди гривень.

Теги: Україна Політика Роман Насіров Затримання Насірова Державна фіскальна служба гроші
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