За добу негода "вбила" трьох людей

За минулу добу через ускладнені погодні умови на дорогах України загинуло 3 людей. Ще 75 осіб було травмовано.

Про це розповіли у прес-службі Нацполіції.

Також у повідомлені наголосили, що критичними за рівнем аварійності є Закарпатська, Хмельницька, Рівненська, а також Донецька та Луганська області.

Крім того, у зв’язку з негодою, на Закарпатті та Прикарпатті частково обмежили рух вантажівок.

До слова, ситуацію на Закарпатті ускладнює ще одне стихійне лихо. Там ввечері п'ятниці та в ніч на суботу на дороги зійшло чотири снігові лавини.