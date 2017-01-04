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За дуже милі фото дітей Кейт Міддлтон удостоїлась нового престижного титулу

07:43, сьогодні 872 Читать новость на русском
Кейт Міддлтон зарахували до королівської фотографічної спілки
Кейт Міддлтон зарахували до королівської фотографічної спілки / Getty images

Герцогиню Кембриджську Кейт Міддлтон зарахували до королівської фотографічної спілки.

Дружина принца Вільяма стала довічним членом у Королівській фотографічній спілці за фото власних дітей.

Про зарахування Кейт до лав Королівської фотографічної спілки повідомив головний виконавчий директор цієї спілки Майкл Прітчард.

Ім'я герцогині Кембриджської Кетрін поповнило довгий список королівських фотографів. Королівське фотографічне товариство оцінило її талант і ентузіазм, зробивши її своїм почесним членом. Ми з нетерпінням чекаємо на продовження співпраці з нею,
– цитує Прітчарда DailyMail.

Саме герцогиня Кембиджська стала автором перших офіційних світлин маленьких принца Джорджа та принцеси Шарлотти.

До слова, Кейт Міддлтон ще зі студентських часів професійно захоплюється фотографуванням. Вона отримала диплом бакалавра з відзнакою другого ступеня за фахом "історія мистецтв".

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Теги: Великобританія Королівська сім'я Кейт Міддлтон
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