За гру у футбол кримських дітей звинуватили в організації мітингу

В окупованому селищі Краснокам'янка, що поблизу Феодосії, директор школи спільно із поліцією вигнали зі стадіону дітей, які грали футбол. При цьому керівник освітнього закладу звинуватила гравців у проведенні мітингу.

Про це повідомило "Радіо Свобода".

Інцидент трапився 4 березня, коли на шкільний стадіон приїхала поліція за викликом керівника навчального закладу. За словами учасників гри, зупинку матчу пояснили тим, що на стадіоні діти проводять "несанкціонований мітинг, не узгоджений з адміністрацією Феодосії".

Оскільки в нашому селищі не проводять жодних спортивних заходів для молоді та людей похилого віку, та нема місця для заняття спортом, молодь самостійно вирішила влаштувати матч між двома вуличними командами. Після того, як ми продовжили гру, директор школи наказала забрати футбольні ворота,

– повідомив гравець в соцмережах.

6 березня це питання обговорили на зборах в мерії Феодосії, де звучало повідомлення про правомірність дій директора школи.

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Голова міського відділу освіти Надія Алексеєнко зазначила, що це було масове зібрання підлітків, а адміністрацію школи ніхто не попередив, ще й не запросили представників поліції та медслужби.

Голова міської адміністрації Станіслав Крисін назвав ситуацію недопустимою та доручив провести службове розслідування.