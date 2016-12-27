За кого б ви голосували на дострокових виборах до Ради? (Опитування)

За останніми соціологічними опитуваннями, майже чверть українців не прийде на виборчі дільниці у разі дострокових виборів народних депутатів.

Про це свідчать дані опитування соціологічної групи "Рейтинг", проведеного у грудні цього року.

Лідирує в опитуванні "Батьківщина" – 9,8%. 5-відсотковий бар'єр долають також ще 4 партії, які й зараз представлені в парламенті – БПП Солідарність, "Опозиційний блок", Радикальна партія та Об'єднання "Самопоміч". Ще майже 15% не визначились із своїм вибором.

А от якщо брати до уваги лише тих, хто вже визначився із своїми політичними симпатіями, то партій, які б подолали прохідний 5-% бар'єр, побільшало.

А яку б політичну силу підтримали ви? Проголосуйте у новому опитуванні від "24"!