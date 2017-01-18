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За кого будете вболівати у нацвідборі на Євробачення-2017? (Опитування)

11:07, сьогодні 11082 Читать новость на русском
Україна чекає на Євробачення
Україна чекає на Євробачення / Соцмережі

Україна готується не лише прийняти Євробачення-2017, а й взяти у ньому участь. Вже відомий список усіх артистів, які позмагаються за право представити Україну на європейському пісенному форумі.

Організатори Національного відбору спільно з музичним продюсером Костянтином Меладзе визначили імена 24 учасників, які візьмуть участь у півфіналах.

Серед них є як популярні виконавці, так і не надто відомі.

А кого з артистів Ви підтримуватимете у національному відборі? Хто з них вартий представляти Україну на найпопулярнішому пісенному конкурсі Європи.

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Нагадаємо, перший півфінал відбудеться 4 лютого. А ім’я виконавця, який представлятиме Україну на пісенному конкурсі Євробачення-2017 у Києві, стане відомим за результами фіналу, який пройде 25 лютого.

Теги: Україна Євробачення Євробачення-2017 Музика Культура
Джерело: 24 Канал
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