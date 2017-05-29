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За крок до вступу в НАТО у Чорногорії зізнались про втручання Росії

11:34, сьогодні 580 Читать новость на русском
5 червня Чорногорія офіційно вступить в НАТО
5 червня Чорногорія офіційно вступить в НАТО / Getty images

Міністерство закордонних справ Чорногорії повідомляє про втручання Росії у внутрішні справи країни.

Таку заяву зробив глава МЗС Чорногорії Срджан Дармановіч, інформує Радіо і телебачення Чорногорії (RTCG).

За його словами, що Росія серйозно втрутилася у внутрішні справи республіки, намагаючись перешкодити наміру її влади вступити в Північноатлантичний Альянс, пише "Тиждень".

Росія відкрито втручалася в наші внутрішньополітичні питання, на що ми, звичайно, дивилися без схвалення. Росія в останні два-три роки проводить політику сфер інтересу і виступає проти розширення НАТО,
– заявив Дармановіч.

Він наголосив, що дізнавшись, наскільки сильним був вплив Росії, Чорногорія "почала захищатись".

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"Ми вирішили, що свої основні цілі ми будемо визначати самі, і були здивовані тим, наскільки сильно Росія втрутилася, і, звичайно, ми захищалися", – зазначив міністр.

У МЗС Чорногорії звинувачують Росію в тому, що деякі її "державні органи" нібито виявилися замішані у спробі держперевороту під час виборів в країні у жовтні 2016 року, відкрито підтримавши опозицію, яка виступає проти вступу країни в НАТО.

Наше членство в НАТО не спрямоване проти будь-кого, в тому числі Росії. Але, звичайно, ми не можемо погодитися з тим, що хтось вирішує, де нам бути,
– наголошують у МЗС Чорногорії.

Офіційний вступ Чорногорії у НАТО анонсований на 5 червня 2017 року.

Теги: Політика Новини Росії НАТО Чорногорія
Джерело: 24 Канал
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