За марихуану більше не світитиме в'язниця у Грузії

У Грузії скасували тюремне ув'язнення за вживання марихуани в малих дозах.

Відповідне рішення ухвалив Конституційний суд країн, передає DW.

Зокрема, було задоволено позов щодо скасування статей кримінального кодексу та кодексу адміністративних правопорушень, що передбачають тюремне ув'язнення за споживання або придбання марихуани для особистих потреб у невеликих дозах.

У повідомленні прес-служби суду підкреслюється, позов було обґрунтовано тим, що покарання, передбачене в цих випадках, є надмірним і принижує гідність людини.

Зауважимо, останнім часом у Грузії активізувалася громадська кампанія з вимогою декриміналізації.

Так, дедалі частіше проводяться акції з вимогою скасування кримінальної відповідальності за споживання марихуани та інших легких наркотиків.

Щоправда, влада країни заявляє про готовність змінити чинне законодавство з урахуванням міжнародного досвіду та реформ у сфері наркополітики.

Додамо, раніше у Грузії відбувалися сутички між поліцією та прихильниками декриміналізації марихуани.

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Довідка: Згідно з офіційними даними, в Грузії на кожні 10 тисяч осіб припадає 29 наркозалежних, з них лише невелика частина (11,5 відсотка) проходить лікування. Найпоширенішим наркотиком є марихуана – її вживає 63,9 відсотка наркозалежних. За кримінальним кодексом країни, за зберігання і поширення марихуани передбачено тюремне ув'язнення терміном до 11 років, а за її вживання – до 1 року в'язниці або штраф.