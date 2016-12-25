  • укр
  • рус
18:46
25 груд 2016
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ПАДІННЯ РОСІЙСЬКОГО ЛІТАКА ТУ-154 НАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ПРИВАТБАНКУ БЮДЖЕТ-2017 ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Для можливості перегляду онлайну потрібно встановити Adobe Flash
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Православний парк. Туманні перспективи Кадирова
Вєсті Кремля
23:09, 24 грудня
Вєсті.UA. Жир. Куди насправді вигнали Новинського. Ляшко
Вєсті.UA
22:37, 24 грудня
Завищені платіжки та корупційні схеми Онищенка, – журналістське розслідування
ЦРУ
22:21, 22 грудня
Випуск новин за 17:00: Пожежа у Києві. Християни західного обряду святкують Різдво
Випуск новин
17:59, сьогодні
Подробиці націоналізації
Лівий берег з Сонею Кошкіною
13:01, 22 грудня
Телеканал новин 24 За марихуану більше не світитиме в'язниця у Грузії
ПАДІННЯ РОСІЙСЬКОГО ЛІТАКА ТУ-154 НАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ПРИВАТБАНКУ БЮДЖЕТ-2017 ВІЙНА НА ДОНБАСІ

За марихуану більше не світитиме в'язниця у Грузії

13:12, сьогодні 547 Читать новость на русском
Марихуана
Марихуана / Getty Images

У Грузії скасували тюремне ув'язнення за вживання марихуани в малих дозах.

Відповідне рішення ухвалив Конституційний суд країн, передає DW.

Зокрема, було задоволено позов щодо скасування статей кримінального кодексу та кодексу адміністративних правопорушень, що передбачають тюремне ув'язнення за споживання або придбання марихуани для особистих потреб у невеликих дозах.

У повідомленні прес-служби суду підкреслюється, позов було обґрунтовано тим, що покарання, передбачене в цих випадках, є надмірним і принижує гідність людини.

Зауважимо, останнім часом у Грузії активізувалася громадська кампанія з вимогою декриміналізації.

Так, дедалі частіше проводяться акції з вимогою скасування кримінальної відповідальності за споживання марихуани та інших легких наркотиків.

Щоправда, влада країни заявляє про готовність змінити чинне законодавство з урахуванням міжнародного досвіду та реформ у сфері наркополітики.

Додамо, раніше у Грузії відбувалися сутички між поліцією та прихильниками декриміналізації марихуани.

Читайте також: Вино більше не вважається алкоголем у Молдові

Довідка: Згідно з офіційними даними, в Грузії на кожні 10 тисяч осіб припадає 29 наркозалежних, з них лише невелика частина (11,5 відсотка) проходить лікування. Найпоширенішим наркотиком є марихуана – її вживає 63,9 відсотка наркозалежних. За кримінальним кодексом країни, за зберігання і поширення марихуани передбачено тюремне ув'язнення терміном до 11 років, а за її вживання – до 1 року в'язниці або штраф.

Теги: Політика Грузія Наркотики Законодавство Судді
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Публікації
Как выглядел бы 2016 год в соцсетях
22 грудня, 18:36 Как выглядел бы 2016 год в соцсетях
20 грудня, 20:38 "Лучшие в 2016 году": выберите лучших футбольных персон года Украины
сьогодні, 16:15 "Подарунок на Миколая". Топ-5 публікацій про націоналізацію "Приватбанку"
2299
Авария Ту-154 – нет ни сочувствия, ни жалости, ни злорадства
сьогодні, 13:43 Авария Ту-154 – нет ни сочувствия, ни жалости, ни злорадства
Аркадий Бабченко 19 16732
Прививаться никогда не поздно! Инструкция для лечения гриппа и ОРВИ от доктора Комаровского
сьогодні, 12:22 Прививаться никогда не поздно! Инструкция для лечения гриппа и ОРВИ от доктора Комаровского
Все про здоров'я 1 1135
Путіну дали команду починати прощатися, – журналіст
 7 грудня , 16:02 8
Хокінг оголосив про настання найстрашнішого часу
 3 грудня , 07:41 70
Що топ-прокурори України приховують в деклараціях, – дивіться спецпроект ЦРУ
 15 жовтня , 09:00
"Герої не вмирають", – проукраїнським гаслом Донецьк проводжає "Моторолу"
19 жовтня , 14:05 1
У Мінфіні хочуть ввести нову категорію платників податків
 10 серпня , 12:41
Розтрощена плитка і подертий лінолеум: жахливі фото дитячої лікарні в Києві
 2 листопада , 14:40 3
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО 24 Радіо 24
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук