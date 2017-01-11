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НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ПЕРЕПОХОВАННЯ ОЛЕКСАНДРА ОЛЕСЯ ГРИП В УКРАЇНІ
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НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ПЕРЕПОХОВАННЯ ОЛЕКСАНДРА ОЛЕСЯ ГРИП В УКРАЇНІ

За минулу добу бойовики відкривали вогонь 49 разів, один військовий загинув

06:29, сьогодні 1126 Читать новость на русском
Обстріли в АТО
Обстріли в АТО / Фото з відкритих джерел

Російсько-окупаційні війська продовжили обстріли наших позицій на всіх напрямках.

Як повідомили у прес-центрі штабу АТО, загалом відбулося 49 обстрілів.

Серед наших військових двоє поранених, один травмований. Один військовий загинув,
– йдеться в повідомленні військових.

На Маріупольському напрямку з мінометів окупанти вели вогонь по Талаківці та Водяному. З гранатометів різних калібрів – по Мар’їнці, Водяному, Талаківці, Гнутовому та Широкиному. З стрілецької зброї – по Павлополю, Широкиному та Новотроїцькому. Також по Новотроїцькому вогонь вів снайпер, а по Широкиному БМП. В районі Тарамчука відбулося бойове зіткнення. Напад відбито.

На Луганському напрямку – по Новозванівці вели вогонь з мінометів та протитанкових ракетних комплексів. По Троїцькому – з гранатометів.

На Донецькому напрямку – з мінометів різних калібрів по наших позиціях в районі Верхньоторецького, Авдіївки, Крутої Балки, Опитного, Луганського та Зайцевого. По Опитному вогонь вела і БМП противника.

Читайте також: Українські бійці зайняли нові позиції на Світлодарській дузі, – волонтер

Теги: Україна Війна на Донбасі АТО
Джерело: 24 Канал
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