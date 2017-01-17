За минулу добу зафіксовано 41 обстріл, – штаб АТО

Лише за минулу добу окупанти 41 раз відкривали вогонь по позиціям український бійців.

Як йдеться у зведенні прес-центру штабу АТО, за минулу добу ворог продовжив обстріли наших позицій на всіх напрямках. На Маріупольському – з 82 міліметрових мінометів – Павлопіль. З гранатометів та стрілецької зброї – Павлопіль, Гнутове, Мар’їнку, Водяне, Красногорівку, Широкине. На Луганському – з гранатометів та стрілецької зброї – урочище Шарів Кут, Станицю Луганську та Новозванівку. На Донецькому – з гранатометів обстріляли Луганське, Опитне, Авдіївку і Миронівське. Загалом за минулу добу зафіксовано 41 обстріл. Одного нашого військового поранено. Читайте також: Як терористи Донбасу готуються до війни з Україною: з'явилося відео

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