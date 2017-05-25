За півтора року мер Дніпра Філатов в чотири рази збільшив штат своєї прес-служби, – ЗМІ

Майже втричі зросла кількість співробітників Департаменту місцевого самоврядування, внутрішньої та інформаційної політики Дніпровського міської ради , а кількість працівників прес-служби збільшилася в чотири рази.

Все це відбулося протягом останніх півтора років, коли крісло мера Дніпра зайняв Борис Філатов, повідомляють "Коментарі".

Як раніше писали "Коментарі", в Департаменті місцевого самоврядування, внутрішньої та інформаційної політики Дніпровського міської ради тепер працює 51 людина, з них 21 людина – в прес-службі.

Для порівняння, штат аналогічних служб в 2013 році (тоді це було управління внутрішньої політики та прес-служба) становив 18 працівників, з них прес-служба – всього 5 чоловік.

Цікаво, що загальний штат чиновників мерії за Філатова збільшився з 641 до 936 осіб. А рішенням сесії міськради 17 травня їхня кількість і зовсім зросла до 1156 осіб.

Експерти вважають, що ці цифри свідчать про те, що піар стає основною функцією чиновників Дніпра. А для забезпечення лояльності ЗМІ з кожним роком потрібно все більші вкладення бюджетних грошей і збільшення числа штатних співробітників, які також отримують зарплату з коштів міської скарбниці.

Також з'ясувалося, що на святкування Дня журналіста, який щороку в Україні відзначається 6-го червня, мерія Дніпра виділить із міського бюджету 450 тисяч гривень.

Нагадаємо, на програму "Культурна столиця" виділено 20 мільйонів бюджетних коштів. В рамках цієї програми в Дніпрі пройде фестиваль блогерів – майданчик, на якому мер міста Філатов в середині червня буде спілкуватися зі знаковими персонажами українського сегмента мережі Фейсбук. Фінансування цієї піар-акції також буде здійснюватися за рахунок коштів міського бюджету Дніпра.



Як раніше писали "Коментарі", міська рада Дніпра протягом чотирьох років витратить на "Програму розвитку місцевого самоврядування та висвітлення діяльності міськради і її виконавчих органів та комунальних підприємств" 273 мільйони гривень з місцевого бюджету (в середньому це буде майже 70 мільйонів гривень на рік).