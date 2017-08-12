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ВОЙЦЕХ БАЛЧУН ЗАГИНУЛА ІРИНА БЕРЕЖНА ВІЙНА НА ДОНБАСІ

За погрозами Трампа і Кім Чен Ина ховається холодний розрахунок, – експерт

23:14, 11 серпня 430 Читать новость на русском
Трамп та Кім Чен Ин погрожують один одному із холодного розрахунку
Трамп та Кім Чен Ин погрожують один одному із холодного розрахунку / Metamag

Президент Америки Дональд Трамп пригрозився відповісти КНДР "вогнем і люттю" у випадку, якщо країна зазіхне своїми ядерними розробками на безпеку США. Північнокорейський лідер відповів на заяву глави Білого дому готовністю розпочати "тотальну війну" з Вашингтоном і, для початку, знищити американську базу на острові Гуам.

Проте не слід вважати, що перепалка між Дональдом Трамп та Кім Чен Ином свідчить про їхню готовність розпочати ядерну війну. Може так статися, що за всіма цими погрозами ховається холодний розрахунок, розмірковує у статті для сайту "24" експерт із міжнародних питань Борис Немировський.

Читайте також: Агресивна риторика США та КНДР лякає: експерти оцінили можливість початку ядерної війни

Погрози, які щедро висловлює Трамп Кім Чен Ину – про превентивний удар та про "зміну режиму в Північній Кореї" – цілком передбачувана, "фірмова" реакція американського президента,
– пише експерт.

Однак лідер Північної Кореї поводиться не менш агресивно. Так, ще минулого четверга командувач ракетних військ КНДР Кім Рак Гим, запевнив, що він може запустити ракети "Хвасонг-14" по Америці самотужки, навіть не чекаючи наказу свого лідера, нагадує Немировський.

"З такою людиною (Трампом – "24") неможливий розважливий діалог, він з'їхав з глузду та розуміє лише мову абсолютної сили", – підкреслив Кім Рак Гим.

Можливо, ці слова "вклав у голову" своєму генералу сам Кім Чен Ин, проте зрозуміло одне – Сполученим Штатам варто сприймати їх як пересторогу, вважає експерт.

Детальніше читайте у публікації: Ядерна перепалка між США та КНДР: хто злякається першим?

Теги: Новини політики КНДР Ядерна безпека США Дональд Трамп Кім Чен Ин
Джерело: 24 Канал
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