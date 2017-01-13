За президентства Путіна Росія досягла піку репресій, – Human Rights Watch

Після того, як Путін прийшов до влади у Росії, в країні зафіксовано найбільше за час після розвалу СРСР погіршення щодо прав людей. Однак країна-агресор свої репресивні методи застосовує і в інших державах.

Про це йдеться в доповіді міжнародної організації Human Rights Watch, передає ЛІГА.net.

Ми побачили, що Росія стала найбільш репресивною за період після розвалу Радянського Союзу і 90-х років. У нашій організації є в Москві свій офіс, і ми спостерігаємо найбільше погіршення ситуації з правами людини з приходом до влади Путіна,

– розповів директор HRW по Європі і Центральній Азії Х'ю Вільямсон.

Вільямсон відзначив, що в 2016 році зафіксовано погіршення ситуації зі свободою зібрань в РФ, де "практично неможливо організувати протест на вулиці".

За словами Вільямсона, в країні-агресорі тривають репресії в сфері свободи вираження поглядів. Інтернет-провайдерів і мобільні компанії зобов'язали зберігати дані про переговори клієнтів за шість місяців. Також заборонено проводити релігійні заходи за межами релігійних установ.

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Крім того, в доповіді наголошується, що Росія зробила ряд військових злочинів в Сирії у вересні і жовтні 2016 року.

"Під час бомбардування Алеппо 440 цивільних отримали поранення. Використовувалися касетні снаряди, що є порушенням міжнародних угод. Російські військові перекрили надходження гуманітарної допомоги ООН", – додав Вільямсон.

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