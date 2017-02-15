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За рік ГПУ повернула державі 10 мільярдів, – Луценко

15:43, сьогодні 140 Читать новость на русском
Луценко похвалився здобутками ГПУ
Луценко похвалився здобутками ГПУ / 24 Канал

Генеральний прокурор Юрій Луценко похвалився здобутками відомства у 2016-му році.

Про це він говорив під час наради щодо стану виконання органами прокуратури у 2016 році покладених на них функцій і завдань.

Генеральна прокуратура через інструмент представництва у суді повернула державі, у грудні я писав, що близько 9 мільярдів гривень, але, за уточненими цифрами, це 10 мільярдів гривень,
– наголосив Юрій Луценко.

Генпрокурор пояснив, що на 5 мільярдів гривень від цієї суми було повернуто землі, на 1,5 мільярда гривень – нерухомості й 3,4 мільярди гривень вдалося стягнути власне коштами.

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За його словами, деякі нардепи не одразу вірили, що ГПУ мала у минулому році такий щедрий "улов", тому ГПУ підготувала для них десятки папок підтверджуючих документів.

Луценко зазначив, що ці суми в десятки більші, ніж у попередні роки, коли вони становили 600-700 мільйонів гривень.

15 лютого Юрій Луценко анонсував внесення подання на зняття недоторканності одразу з трьох народних депутатів через несплату податків.

Теги: Україна Політика Юрій Луценко ГПУ гроші
Джерело: 24 Канал
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