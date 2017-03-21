За розмахування українським прапором аспіранта МДУ побили в Москві, – ЗМІ

У Москві представники правоохоронних органів допитали та побили аспіранта МДУ за те, що він висловив протест за допомогою українського прапора під час фестивалю з нагоди річниці анексії Криму.

Про це пише російський ресурс "Медиазона" з посиланням на друга викладача, який захотів залишитися невідомим.

Зазначається, що в суботу, 18 березня, в той час , коли відбувався фестиваль з нагоди так званого "приєднання" Криму до Росії аспірант історичного факультету зробив прапор України з двох шматків тканини та почав розмахувати ним з вікна своєї кімнати.

Опісля чоловік вирішив продовжити акцію на сходовому майданчику, де, на його думку, відвідувачі фестивалю змогли б краще побачити прапор.

Щоправда, його там зустрів співробітник служби безпеки гуртожитку та пізніше прийшов майор з місцевого відділку поліції в супроводі трьох людей в штатському, які назвали себе співробітниками ФСБ.

Зауважимо, що силовики із застосуванням сили довели аспіранта до його кімнати, де почали оглядати речі. У підсумку вони забрали фотоапарат, телефон і ноутбук, а також забрали його до відділку поліції.

За словами друга аспіранта, представники правоохоронних органів під час допиту декілька разів штрикнули потерпілого шваброю в корпус, в результаті чого залишились порізи та садна, а також розкритою долонею вдарили його по голові.

Після двох годин допиту аспіранта змусили під диктовку написати розписку про те, що він "згоден працювати інформатором під егідою ФСБ і Центру "Е" під псевдонімом "аспірант ".

Крім того, до аспіранта підійшли три поліцейських, які змусили його написати в протоколі, що він розмахував прапором і нецензурно висловлювався.

Як згодом аспірант пояснив, причиною його акції став протест проти витрат бюджетних коштів на фестиваль в той час, як у МДУ немає грошей на ремонт гуртожитків.

Також він додав, що цей захід не мав політичного характеру – він хотів лише привернути увагу до проблем гуртожитку МДУ: щурів, тарганів і клопів.

Відповідно до повідомлення, 20 березня аспірант зафіксував побої, а 21-го – звернувся за допомогою в правозахисну організацію "Комітет по запобіганню катуванням".

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