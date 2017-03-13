За розстрілами на Майдані може стояти керівник виборчого штабу Трампа

Хакери зламали листування дочки американського політтехнолога Пола Манафорта, з якого постає, що останній міг впливати на рішення колишнього президента України Віктора Януковича.

Про це заявила адвокатка Небесної Сотні, передає CNN.

Одна із дочок політичного консультанта Андреа Манафорт в березні 2015 року написала своїй сестрі Джесіці про професійне життя батька.

Ти знаєш, що він вбивав людей в Україні? Свідомо. Пам’ятаєш, коли всі ці смерті відбувались? Приблизно рік тому. Бунти. Ти знаєш, чиєю стратегією було відправити цих людей і зробити так, щоб їх убили?

– йшлося в повідомленні.

Все сказане, ймовірно, відбувалось в рамках однієї розмови. Також у виданні зазначили, що повідомлення виявили на веб-сайті одного хакера. Припускають, що їх "вилучили" з телефону Андреа Манафорт.

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Пол Манафорт — американський лобіст і політичний консультант. Він "працював" політтехнологом в команді Януковича з 2004 по 2012 роки та таємно отримував від останнього гроші. Також Манафорт відомий роботою в ролі керівника виборчого штабу Дональда Трампа під час президентської виборчої кампанії 2016 році в США.