13:23
1 бер 2017
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
НАДІЯ САВЧЕНКО БЛОКАДА ОСКАР-2017 ШУЛЯВСЬКИЙ МІСТ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Хитрий план тандему Путін-Медведєв. Швидкі почуття до Росії
Вєсті Кремля
21:21, 28 лютого
Весті.UA. Артеменко врятує світ. Легітимний гурман
Вєсті.UA
19:22, 28 лютого
Бразильські таємниці буремного Донбасу
ЦРУ
08:21, сьогодні
Випуск новин за 12:00: Вимога передачі Межигір'я у держвласність.
Випуск новин
13:10, сьогодні
Жодна з
Лівий берег з Сонею Кошкіною
00:43, 22 лютого
Телеканал новин 24 Новини Україна
НАДІЯ САВЧЕНКО БЛОКАДА ОСКАР-2017 ШУЛЯВСЬКИЙ МІСТ

За українські банки взялася прокуратура Австрії

13:16, сьогодні 63 Читать новость на русском
Австрія підозрює українські банки у відмиванні грошей
Австрія підозрює українські банки у відмиванні грошей / Bankruptcy-ua.com

Прокуратура Відня розпочала розслідування про причетність австрійського Meinl Bank до виводу 12 мільярдів доларів з українських банків.

Про це повідомляють "Наші гроші" із посиланням на Der Standard.

За словами прес-секретаря віденської прокуратури, у них є підозра щодо чинного і колишнього глави Meinl Bank про відмивання коштів.

Рік тому українські юристи скерували до австрійських правоохоронців заяву про участь Meinl Bank у злочинних схемах виведення коштів з ряду українських банків і доведення їх до банкрутства.

Також у 2016 році Національне антикорупційне бюро порушило кримінальні провадження за заявою "Центру протидії корупції" про виведення не менше 12 мільярдів гривень з ряду українських банків.

Згідно з розслідуванням, махінації здійснювалися за наступною схемою: український банк, отримавши дозвіл Нацбанку, відкривав кореспондентський рахунок в іноземному банку, де розміщував значну суму коштів. Цей іноземний банк, у свою чергу, надавав кредит іноземній компанії, пов'язаної з керівництвом або власником українського банку, для фінансування робіт в Україні.

Поручителем у позиці виступав український банк. При цьому всупереч українським законам і постановам НБУ, український банк не брав до уваги передачу коштів на кореспондентський рахунок за кордон. Після виникнення в українському банку фінансових проблем і небезпеки введення тимчасової адміністрації, іноземний банк списав кошти з кореспондентського рахунку в якості забезпечення виконання кредитного договору.

Читайте також: Підрахували, скільки Україна втратила у збанкрутілих банках

Видання зазначає, що таку схему використовували банки "Таврика", "Київська Русь", "Південкокомбанк", "Міський комерційний банк", "Автокразбанк", "Енергобанк", "ВіБіЕй Банк", а також, за даними Forbes, "Дельта Банк".

Теги: Україна Банки Австрія гроші НБУ
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
  • facebook
  • vkontakte
Публікації
Как президенты теряют монополию
сьогодні, 10:15 Как президенты теряют монополию
Михайло Подоляк 1309
Чому всі обговорюють нового голову НБУ, але ніхто не задається питанням про звіт нині діючої?
сьогодні, 08:14 Чому всі обговорюють нового голову НБУ, але ніхто не задається питанням про звіт нині діючої?
Микола Давидюк 952
28 лютого, 22:40 "Автобан": злочин в ім'я кохання на фоні параду дорогих автомобілів
Юлія Ліпенцева 947
Признание Россией паспортов
28 лютого, 22:15 Признание Россией паспортов "ЛДНР" – это хорошо
Дмитро Бєлобров 5308
Яма на ямі: чому українські дороги ніяк не стануть схожими на німецькі
28 лютого, 21:00 Яма на ямі: чому українські дороги ніяк не стануть схожими на німецькі
Анна Косинська 1758
Скандальний виступ студії "Квартал 95" у Латвії розгнівав користувачів мережі
 11 вересня 2016 , 19:08 342
Водія Range Rover на російських номерах поклали лицем в асфальт за непокору поліції
 2 вересня 2016 , 12:40 425
Олланд анонсував зустріч "нормандської четвірки"
 20 вересня 2016 , 20:39
Гараж вибухнув у Києві: уламками засипало людину
 10 вересня 2016 , 08:05
Групі росіян заборонили в'їзд до України
сьогодні , 12:53
День Гідності і Свободи: спецпроект
 21 листопада 2016 , 19:15
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО 24 Радіо 24
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук