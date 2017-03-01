За українські банки взялася прокуратура Австрії

Прокуратура Відня розпочала розслідування про причетність австрійського Meinl Bank до виводу 12 мільярдів доларів з українських банків.

Про це повідомляють "Наші гроші" із посиланням на Der Standard.

За словами прес-секретаря віденської прокуратури, у них є підозра щодо чинного і колишнього глави Meinl Bank про відмивання коштів.

Рік тому українські юристи скерували до австрійських правоохоронців заяву про участь Meinl Bank у злочинних схемах виведення коштів з ряду українських банків і доведення їх до банкрутства.

Також у 2016 році Національне антикорупційне бюро порушило кримінальні провадження за заявою "Центру протидії корупції" про виведення не менше 12 мільярдів гривень з ряду українських банків.

Згідно з розслідуванням, махінації здійснювалися за наступною схемою: український банк, отримавши дозвіл Нацбанку, відкривав кореспондентський рахунок в іноземному банку, де розміщував значну суму коштів. Цей іноземний банк, у свою чергу, надавав кредит іноземній компанії, пов'язаної з керівництвом або власником українського банку, для фінансування робіт в Україні.

Поручителем у позиці виступав український банк. При цьому всупереч українським законам і постановам НБУ, український банк не брав до уваги передачу коштів на кореспондентський рахунок за кордон. Після виникнення в українському банку фінансових проблем і небезпеки введення тимчасової адміністрації, іноземний банк списав кошти з кореспондентського рахунку в якості забезпечення виконання кредитного договору.

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Видання зазначає, що таку схему використовували банки "Таврика", "Київська Русь", "Південкокомбанк", "Міський комерційний банк", "Автокразбанк", "Енергобанк", "ВіБіЕй Банк", а також, за даними Forbes, "Дельта Банк".