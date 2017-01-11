За відео Трампа з повіями у Москві оголосили чималу винагороду

Журнал Penthouse, який спеціалізується на еротичній тематиці, готовий викласти один мільйон доларів за ексклюзивне відео за участю Дональда Трампа та повій у Москві.
Відповідне повідомлення з’явилось на офіційній twitter-сторінці журналу.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські спецслужби мають компромат еротичного характеру на Дональда Трампа під час його перебування у Москві.
Трамп доволі різко відреагував на цю новину та звинувачення у "тісних зв’язках з Москвою".
У Росії теж "відхрещуються" від пікантного компромату.
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