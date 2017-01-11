За відео Трампа з повіями у Москві оголосили чималу винагороду

Журнал Penthouse, який спеціалізується на еротичній тематиці, готовий викласти один мільйон доларів за ексклюзивне відео за участю Дональда Трампа та повій у Москві.

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