За видобутком та збутом бурштину на Житомирщині стояли кримінальні авторитети

Потужний канал збуту та контрабанди відбірного бурштину-сирцю ліквідували на Житомирщині співробітники СБУ спільно з поліцією.

Як повідомили правоохоронці, місцеві кримінальні "авторитети" через розгалужену мережу скуповували бурштин-сирець великої фракції, незаконно видобутий у північних районах області. Надалі "сонячний камінь" зловмисники реалізовували своїм спільникам – громадянам однієї з країн Азії, які через своїх посередників переправляли його до країн Далекого Сходу.

Правоохоронці затримали шістьох місцевих кримінальників та чотирьох іноземців в одному з ресторанів Коростеня. У затриманих вилучено травматичну зброю, готівку та більше п’яти кілограмів відбірного бурштину різних фракцій орієнтовною вартістю майже мільйон гривень.

Також перевіряється законність підстав перебування іноземців на території нашої держави.

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