За винятком Порошенка, всіх чиновників можна притягнути до відповідальності, – антикорупціонер

За певних умов, і прем'єр-міністра Володимира Гройсмана, і очільника МВС Арсена Авакова, і генпрокурора Юрія Луценка можна притягнути до відповідальності за корупцію. На відміну від президента Петра Порошенка.

Про це заявив виконавчий директор Transparency International в Україні Ярослав Юрчишин в інтерв'ю "Українським новинам".

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Однак він зазначив, що такий процес – доволі тривалий. І він не обов’язково закінчиться вироком суду. В деяких випадках все може закінчитися ще на стадії слідства.

За винятком Порошенко, всіх можна притягнути до відповідальності. Це складний процес, політично дуже чутливий і не блискавичний. Тут потрібно розуміти, що існує така специфіка, як доказова база. Тобто, якщо міністр заявив, що на нього хтось впливав з політиків, то немає гарантії того, що це можна довести в суді. Якщо це неможливо довести в суді, то слідчий, який себе поважає, просто закриє справу. Один дзвінок не є достатнім аргументом. Якщо правоохоронці не доведуть, що було завдано збитків державі, то такі справи можуть закриватися,

– зазначив Ярослав Юрчишин.

Щодо президента Порошенка, то тут ситуація виглядає ще складнішою.

"По чинному президенту, через відсутність де-факто процедури імпічменту, через те, що навіть НАБУ не може розслідувати справи проти чинного, а тільки відносно президентів у відставці, процедура притягнення до відповідальності дуже складна", – наголосив антикорупціонер.

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