За вкрадене масло парі загрожує до 5 років за ґратами

Зловмисники у супермаркеті Києва поцупили вершкове масло загальною вартістю більше півтори тисячі гривень.

Втекти правопорушникам завадили охоронці, які тримали їх до приїзду поліції. Тепер подружжю загрожує до п’яти років за ґратами, передає поліція Києва.

На місці події поліцейські з’ясували, що зловмисники поцупили з прилавку 19 пачок вершкового масла на 1,5 тисячі гривень. Харчі вони сховали у сумку та пройшли повз касу,

– йдеться у повідомленні.

Охоронці супермаркету помітили, що покупці вкрали продукти та затримали правопорушників.



Пара зізналася у скоєному. Чоловік та жінка вже чинили подібні злочини. За це їм обрали запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Читайте також: Що і на скільки подорожчає з продуктів до кінця року

Правоохоронці вже розпочали кримінальне провадження. Зараз правопорушники перебувають в ізоляторі тимчасового тримання. Вирішується питання щодо обрання їм міри запобіжного заходу, пов’язаної із позбавленням волі.