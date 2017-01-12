За які кошти відновлюватимуть зруйнований пам'ятник загиблим полякам

Львівська облрада на найближчій сесії вирішить питання про реконструкцію монумента у Гуті Пеняцькій.

Зруйнований вандалами пам'ятник Гуті Пеняцькій на Львівщині планують відновити за бюджетні гроші.

Водночас, заступник голови обласної ради Володимир Гірняк не впевнений, що меморіал встигнуть реконструювати до 28 лютого – роковин трагедії. Щороку в цей день в Гуту Пеняцьку з'їжджаються рідні загиблих з України та Польщі.

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Днями невідомі зруйнували пам'ятник жертвам трагедії Гути Пеняцької. Це польське село гітлерівці спалили у 1944 році. МЗС Польщі закликав українську владу якнайшвидше провести розслідування у цій справі і покарати винних.