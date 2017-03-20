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За які медичні послуги доведеться платити українцям після реформи МОЗ

17:58, сьогодні 295 Читать новость на русском
Медики
Медики

На українців чекає медична реформа, яка значно змінить систему оплати за послуги.

Послуги сімейного лікаря або терапевта, невідкладна допомога та догляд під час смертельного захворювання – гарантовано безкоштовні. Обстеження, діагностику – також частково профінансує держава. За естетичну медицину – пацієнт сплачуватиме з власної кишені.

Такі ключові моменти медичної реформи анонсував заступник міністра охорони здоров'я Павло Ковтонюк.

"У 2018-2019 роках лікарні, діагностичні центри також переходять на контракти з Нацслужбою здоров’я і приєднуються до системи. Отже, 3 роки необхідно для повного розгортання системи", – заявив Павло Ковтонюк.

Читайте також: Боротьба з корупцією: в Україні запрацює власна агенція з закупівлі ліків

Нагадаємо, днями Кабмін ухвалив проект закону про фінансові гарантії у медичній сфері. Там список ліків та медпослуг, які надаватимуться громадянам безкоштовно. Сплачувати за них буде єдиний державний страховик — Національна служба здоров’я України. Очікується, що вже влітку за такою системою почнуть працювати сімейні лікарі та терапевти.

Теги: Україна Міністерство охорони здоров’я Лікування Реформи
Джерело: 24 Канал
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