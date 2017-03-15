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За яких умов припиниться блокада Донбасу: Порошенко назвав вимоги

21:16, сьогодні 161
Петро Порошенко
Петро Порошенко / politrada.com

За словами Президента України Петра Порошенка, держава готова скасувати заборону на пересування вантажів через лінію розмежування на Донбасі, але бойовики мають виконати низку вимог від офіційного Києва.

Про це він розповів в інтерв’ю українським телеканалам.

"Ми говоримо: поверніть підприємства українським власникам, не залежно від того, державна це форма власності чи ні. Адже і державну форму власності захопили. Забезпечте перший і другий пункт Мінських угод – припинення вогню і відведення важкої техніки і артилерії, і ми знімаємо обмежувальні заходи по переміщенню вантажів через лінію зіткнення", – наголосив президент.

Порошенко наголосив, що бойовики так званих "ЛДНР" захопили українські підприємства за кілька днів, а у середу, 15 березня, вже було оголошено про примусову зміну власників підприємств.

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Нагадаємо, 15 березня РНБО вирішила тимчасово повністю припинити вантажні перевезення з непідконтрольними територіями Донбасу.

До слова, Президент України Петро Порошенко вважає, що блокада активістами тимчасово окупованих територій Донбасу є дуже небезпечною стратегією дій.

Теги: Україна Політика Петро Порошенко Мінські домовленості Війна на Донбасі Блокада Президент України
Джерело: 24 Канал
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