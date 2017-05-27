За яких умов та на кого можуть обміняти журналіста Романа Сущенка: версія адвоката

Невдовзі між Україною та Росією може відбутися новий обмін полоненими. Але цього разу за можливої участі навіть Франції.

Таку думку висловив адвокат незаконно затриманого у Росії українського журналіста Романа Сущенка Марк Фейгін в інтерв’ю газеті "Факты и комментарии".

За його словами, зараз справа Сущенка відбувається під грифом "Секретно", тож він не має право розголошувати її подробиць. Однак це не заважає йому висувати свої припущення щодо цієї справи.

Висловлю свою суб'єктивну точку зору. Сущенко розроблявся і був заарештований для обміну на кого-то, хто зараз сидить в київській тюрмі. Ми знаємо, що на Донбасі були захоплені в полон кадрові розвідники РФ. А, може, і не тільки в Україні. Імовірність? Я завжди кажу: 50 на 50. Але про те, що розмін можливий, свідчить той факт, що українці залучили до справи саме мене, а не іншого адвоката. Я – особливий адвокат, оскільки вже займався, і успішно, обміном після політичних переговорів,

– заявив Марк Фейгін.

Однак адвокат зазначив, що точно про це можна буде говорити лише після обміну.

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До самого обміну можуть ж залучити Францію. Причина в тому, що журналіст Роман Сущенко 6 років працював у Франції власкором «Укрінформу», мав акредитацію при МЗС Франції, був знайомий з багатьма політиками, в тому числі і з тодішнім президентом Франсуа Олландом. Відтак його обмін буде спробою Росії налагодити відносини саме з Францією, переконаний Фейгін.

"Ми постараємося вибудувати ситуацію так, щоб повернення Романа Сущенко до Києва або Париж стало елементом цих домовленостей", – зазначив адвокат.

До слова, перед зустріччю президента Франції Еммануеля Макрона з і лідером Росії Володимиром Путінаним, йому передали лист від Романа Сущенка. Сам Путін теж отримав лист від 9-літнього сина журналіста.