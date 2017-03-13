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БЛОКАДА СУД УКРАЇНА - РОСІЯ ВІЙНА НА ДОНБАСІ РОМАН НАСІРОВ

За яких умов завершиться конфлікт на Донбасі: думка експерта

23:01, 12 березня 1641 Читать новость на русском
Зміна формату влади в Росії може прискорити процес
Зміна формату влади в Росії може прискорити процес / 24 канал

На початку кожного року є очікування того, що конфлікт на Донбасі буде врегульовано. Однак до тих пір, поки Путін буде правити в Росії, завершення конфлікту в принципі не може бути.

Таку думку в коментарі сайту "24" озвучив голова правління Центру соціологічних та політологічних досліджень "Соціовимір" Сергій Таран.

Як вважає політолог, конфлікт просто набуватиме різних форм. Крім того, зауважує Сергій Таран, українські політичні лідери повинні робити заяви щодо того, що конфлікт може бути завершений вже цього року. Навіть, якщо в реальності цього не станеться.

Сама така розмова офіційного Києва демонструє українську позицію. Тому, навіть розуміючи нереалістичність цього сценарію, оскільки Путін знаходиться при владі, то це демонстрація мирної позиції України на міжнародній арені. Але це не обіцянка, що війна закінчиться. Треба розрізняти політичну риторику і риторику аналітиків, медіа тощо. Але, підкреслюю, поки існує путінський формат влади, ніякого припинення конфлікту бути не може,
– наголосив Таран.

Нагадаємо, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив про наявність конкретного плану щодо повернення Донбасу під контроль України. За словами глави МВС, це питання можна вирішити швидко і без війни.

Читайте також: Війна і мир на Донбасі: про реальність загроз і сценарії розв'язання конфлікту

Теги: Україна Війна на Донбасі Політика Україна-Росія Володимир Путін
Джерело: 24 канал
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