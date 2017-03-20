За зв'язок Путіна та Трампа взялося ФБР

ФБР розслідує втручання Росії у вибори президента США і можливі зв'язки команди Трампа з Кремлем.

20 березня це вперше публічно визнав директор Федерального бюро розслідувань Джеймс Комі. Заява пролунала під час слухань у Комітеті з розвідки Палати представників Конгресу США.

Водночас Комі заявив, що поки не може сказати скільки триватиме розслідування і ким саме зацікавилися спецслужби.

ФБР в рамках нашої контррозвідувальної місії розслідує зусилля російського уряду втрутитися в президентські вибори 2016 року. Це включає розслідування будь-яких зв'язків між особами, пов'язаними з передвиборчим штабом Трампа, і російським урядом, а також питання про те, чи була якась координація між передвиборчим штабом і зусиллями Росії,

– заявив Джеймс Комі.

Зазвичай ФБР не коментує незавершені розслідування. Проте, зважаючи на резонанс, цього разу спецслужба зробила виняток.

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У січні американські спецслужби оприлюднили доповідь про спроби Росії вплинути на хід виборів президента США. У документі йшлося про те, що Володимир Путін особисто віддав наказ почати кампанію з дискредитації суперниці Трампа – Гілларі Клінтон. Аби розібратися наскільки серйозним був російський вплив на вибори, конгресмени вирішили провести низку публічних слухань.