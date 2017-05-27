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Забирають роботу в українців, – Ступка розповів про російських акторів-гастарбайтерів

14:17, сьогодні 561 Читать новость на русском
Остап Ступка
Остап Ступка / dictaphone.org.ua/

Народний артист України Остап Ступка прокоментував ухвалення закону про мовні квоти на телебаченні, а також розповів про роботу російських акторів в Україні.

За словами артиста, ухвалення законопроект №5313 про мовні квоти назріло вже давно, а українські актори мають реалізовуватися у рідному медіа-просторі саме рідною мовою. Про це він заявив в інтерв’ю для "Радіо Свобода".

Ступка заявив, що в Україні досі знімається більше ніж сотня акторів із Росії. В Україні російські "кіногастарбайтери" працюють без дозволів і позбавляють роботи місцевих акторів.

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"На перший рік війни трохи стидалися запрошувати (російських акторів, – "24"). А зараз взагалі не стидаються. Відповідно 100 українських акторів або 120 втрачають роботу. Тому цей закон – це такий ланцюжок, який тягне за собою дуже багато проблем стосовно україномовного продукту на телебаченні, зокрема зайнятості українських акторів на тому ж таки телебаченні. Тому тут мають запрацювати профспілки, яких немає. Український актор абсолютно не захищений", – зазначив він.

Артист провів паралель з Росію. Там, для прикладу, щоб працювати іноземний актор має отримати дозвіл – а він, відповідно коштує грошей.

Чому б нам не зробити, щоб був дозвіл на роботу, і не знімати по 10-15 чоловік російських акторів в українських серіалах, а зробити теж якийсь ліміт – одна людина, дві, але за яку платилися б немаленькі гроші, які у свою чергу йшли б на розвиток українського кінематографу,
– запропонував Ступка.

Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила в другому читанні закон про україномовні квоти на телебаченні 23 травня. Відтепер частка україномовного контенту в телеефірі становитиме 75%.

Теги: Україна LifeStyle Культура Кіно Мовні квоти
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