  • укр
  • рус
15:47
12 січ 2017
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ГРИП В УКРАЇНІ ДОНАЛЬД ТРАМП
Для можливості перегляду онлайну потрібно встановити Adobe Flash
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Синдром Жириновського. Комедіант Захарова міняє професію
Вєсті Кремля
21:18, 11 січня
Вєсті.UA. Путін-восьминіг. Згадати
Вєсті.UA
19:03, 11 січня
Розслідування: як НБУ продав колекторам кредитів на величезну суму
ЦРУ
22:02, 10 січня
Випуск новин за 14:00: Снігопади не вщухають у 3 областях. Цивільні під обстрілом
Випуск новин
15:31, сьогодні
Подробиці націоналізації
Лівий берег з Сонею Кошкіною
13:01, 22 грудня 2016
Телеканал новин 24 Новини Україна
НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ГРИП В УКРАЇНІ ДОНАЛЬД ТРАМП

Заборона "Дождя" в Україні. На каналі розповіли, чому вважають Крим російським

15:01, сьогодні 1641 Читать новость на русском
На каналі засмучені таким рішенням
На каналі засмучені таким рішенням / podrobnosti.ua

Гендиректор російського телеканалу "Дождь" Наталія Синдєєва прокоментувала заборону телеканалу в Україні, та пояснила, чому вони називають Крим територією Росії.

Про це йдеться на сайті телеканалу.

"Мені дуже шкода, що Нацрада України прийняла таке рішення", – заявила Синдєєва.

Вона наголосила, мовлення каналу на всій території України здійснюється через IP-з'єднання без прямої комерційної реклами і Нацрада України була повідомлена про це 8 серпня 2016 року. Зауважень щодо невідповідності змісту телеканалу з українським законодавством "Дождь" не отримував.

Вона також пояснила, чому згідно з офіційною позицією телеканалу, вважають, що окупований Крим – територія Росії. За її словами, телеканал керується російським законодавством.

"Відповідно до статті 65 Конституції Російської Федерації Республіка Крим є суб'єктом Російської Федерації", – повідомила Сіндєєва.

Нагадаємо, 12 січня Нацрада з питань телебачення і радіомовлення зобов'язала українських провайдерів припинити ретрансляцію російського телеканалу "Дождь" . Канал звинувачують втому, що він не визнав суверенітет і територіальну цілісність України.

Теги: Новини Росії Україна Медіа ЗМІ
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Публікації
Нові подробиці найпотужнішої перемоги 2016 року
сьогодні, 14:20 Нові подробиці найпотужнішої перемоги 2016 року
Євгенія Мазур
Скандальний виступ студії "Квартал 95" у Латвії розгнівав користувачів мережі
 11 вересня 2016 , 19:08 342
Водія Range Rover на російських номерах поклали лицем в асфальт за непокору поліції
 2 вересня 2016 , 12:40 425
Одеська облрада хоче звільнення Нищука через його "Донбас без генетики"
 24 грудня 2016 , 00:56 3
У Порошенка стабільна зарплата: стало відомо про заробіток у вересні
 12 жовтня 2016 , 15:04
Неопалимі: історії бійців, які пройшли Іловайськ
 29 серпня 2016 , 17:30
Вражаюча історія спортсмена, який потужно дебютував на Паралімпіаді
 15 листопада 2016 , 11:00
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО 24 Радіо 24
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук