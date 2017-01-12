Заборона "Дождя" в Україні. На каналі розповіли, чому вважають Крим російським

Гендиректор російського телеканалу "Дождь" Наталія Синдєєва прокоментувала заборону телеканалу в Україні, та пояснила, чому вони називають Крим територією Росії.

Про це йдеться на сайті телеканалу.

"Мені дуже шкода, що Нацрада України прийняла таке рішення", – заявила Синдєєва.

Вона наголосила, мовлення каналу на всій території України здійснюється через IP-з'єднання без прямої комерційної реклами і Нацрада України була повідомлена про це 8 серпня 2016 року. Зауважень щодо невідповідності змісту телеканалу з українським законодавством "Дождь" не отримував.

Вона також пояснила, чому згідно з офіційною позицією телеканалу, вважають, що окупований Крим – територія Росії. За її словами, телеканал керується російським законодавством.

"Відповідно до статті 65 Конституції Російської Федерації Республіка Крим є суб'єктом Російської Федерації", – повідомила Сіндєєва.

Нагадаємо, 12 січня Нацрада з питань телебачення і радіомовлення зобов'язала українських провайдерів припинити ретрансляцію російського телеканалу "Дождь" . Канал звинувачують втому, що він не визнав суверенітет і територіальну цілісність України.