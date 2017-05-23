Заборона в'їзду в Україну політтехнологу Льовочкіна – ризикований крок, – Березовець

Не пропусти жодної новини – підписуйся на новий сервіс від 24 каналу
Що це таке?
Оперативно про найголовніше – сервіс «Важливо!» від 24 каналу
Що це таке?
Дізнавайся першим про найголовніше
Що це таке?
Миттєві повідомлення про головні новини світу
Що це таке?
Будь у курсі подій країни та світу – підписуйся на сервіс «Важливо!»
Що це таке?
Читай найголовніші новини світу у Viber
Що це таке?
24 канал тепер у Viber. Підписуйся на наш паблік-акаунт!
Що це таке?
Оперативно про найголовніше – чат 24 каналу у Viber
Що це таке?
Усі новини завжди під рукою. Чат 24 каналу у Viber
Що це таке?
Зручна доставка новин у Viber
Що це таке?
Читай новини від 24 каналу у Viber
Що це таке?
Лаконічно та оперативно – новини 24 каналу у Viber
Що це таке?
Найголовніші новини у твоєму Мессенджері. Приєднуйся!
Що це таке?
Зручна доставка новин від бота 24 каналу
Що це таке?
«Привіт! Для тебе є новина». Бот 24 каналу у Мессенджері
Що це таке?
Твоє питання – наша новина. Бот 24 каналу
Що це таке?
Випробуй можливості новинного бота 24 каналу
Що це таке?
Чи є новини, про які він не знає? Бот від 24 каналу
Що це таке?
Найголовніші новини у твоєму Мессенджері. Приєднуйся!
Що це таке?
Зручна доставка новин від бота 24 каналу
Що це таке?
«Привіт! Для тебе є новина». Бот 24 каналу у Мессенджері
Що це таке?
Твоє питання – наша новина. Бот 24 каналу
Що це таке?
Випробуй можливості новинного бота 24 каналу
Що це таке?
Чи є новини, про які він не знає? Бот від 24 каналу
Що це таке?
Політолог Тарас Березовець розповів про головну інтригу після видворення з України одного з головних пропагандистів "Інтера".
Про це він написав у своєму Facebook.
"Тепер Сергій Володимирович (Шувалов, – "24") за старою звичкою змусить відпрацьовувати всю свою парламентсько-експертну братію. А багатьом дуже не хочеться "світитися" в цьому скандалі", – вважає Тарас Березовець.
Експерт додав, що головною інтригою є те, як швидко Адміністрація Президента поставить "у стійло" канал "Інтер".
Читайте також: Один з головних пропагандистів "Інтера" прокоментував заборону в’їзду в Україну
У будь-якому випадку – це важливий і правильний крок по видворенню агента впливу. Агента спритного і небезпечного. Такий глобальний виклик росіянам (і вони можуть на нього відповісти). І не останній,
– підсумував Березовець.
Нагадаємо, 22 травня за межі України було видворено громадянина Росії Ігоря Шувалова, який є заступником директора з розвитку компанії "Національні інформаційні системи", що виробляє новинні програми для телеканалу "Інтер". Окрім того, йому на 5 років заборонений в'їзд в Україну.