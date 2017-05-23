Заборона в'їзду в Україну політтехнологу Льовочкіна – ризикований крок, – Березовець

Політолог Тарас Березовець розповів про головну інтригу після видворення з України одного з головних пропагандистів "Інтера".

Про це він написав у своєму Facebook.

"Тепер Сергій Володимирович (Шувалов, – "24") за старою звичкою змусить відпрацьовувати всю свою парламентсько-експертну братію. А багатьом дуже не хочеться "світитися" в цьому скандалі", – вважає Тарас Березовець.

Експерт додав, що головною інтригою є те, як швидко Адміністрація Президента поставить "у стійло" канал "Інтер".

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У будь-якому випадку – це важливий і правильний крок по видворенню агента впливу. Агента спритного і небезпечного. Такий глобальний виклик росіянам (і вони можуть на нього відповісти). І не останній,

– підсумував Березовець.

Нагадаємо, 22 травня за межі України було видворено громадянина Росії Ігоря Шувалова, який є заступником директора з розвитку компанії "Національні інформаційні системи", що виробляє новинні програми для телеканалу "Інтер". Окрім того, йому на 5 років заборонений в'їзд в Україну.