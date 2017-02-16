Забудовники змінюють формат багатоквартирних будинків

Габаритні хмарочоси залишаються в минулому. Забудовники пропонують українцям житлові комплекси із будинками у 5-10 поверхів.

В той же час, із власною комфортно облаштованою прибудинковою територією. Саме такі комплекси нині популярні в розвинених країнах Заходу. "Озерний гай Гатне" – це перший заміський житловий комплекс поблизу Києва з власними озерами та облаштованими пляжами. Окрім цього, житловий комплекс матиме розвинену інфраструктуру, з урахуванням потреб мешканців будь-якого віку та статі. На території зведуть дитячий садок з класами початкової школи, медичну клініку і оздоровчий центр, фітнес-клуб з басейном і танцями. Насолодитися чистою артезіанською водою можна буде у власному бюветі.

"Територія "Озерного гаю" зустрічає мешканців і гостей сучасним дитячим майданчиком, перед чудовим пляжем обладнано зону для барбекю. На озерах можна милуватися грацією лебедів і ловити рибу прямо з понтонів. Тут продумане сучасне озеленення. Хоча ще півроку тому тут були брудні болота та занедбане поле", – сказав керівник відділу продажу компанії "Інтергал-Буд" Євген Бенявський.

Всі квартири у житловому комплексі мають сучасне планування. Родзинкою є двоповерхові помешкання. Покупцям, які не бажають витрачати час на ремонт, пропонують оселі "під ключ" – з унікальним дизайном, який може обрати майбутній власник. А для так званих "плюшкіних" на цокольному поверсі є спеціальні приміщення під комори для зберігання речей. Там же можна придбати й офісне або торгове приміщення.

"Також ЖК "Озерний гай Гатне" має зручну транспортну розв'язку. Дістатися до столиці можна всього за 10 хвилин. Нині придбати квартири в комплексі можна як у вже збудованому будинку і готовому до здачі в експлуатацію, так і на етапі будівництва нових", – додав керівник відділу продажу компанії "Інтергал-Буд" Євген Бенявський.

Нині компанія "Інтергал-Буд" пропонує покупцям різдвяну акцію, що передбачає додаткові знижки та спеціальні пропозиції. Однією з них є унікальна розстрочка на 10 років!