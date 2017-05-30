Забужко вказала на важливу деталь в конфузі Путіна

Президент Росії Володимир Путін знав, що робить, коли на очах у цілої Франції цинічно, як Крим, "віджимав" Анну Ярославну на баланс РФ.

Таку думку висловила українська письменниця Оксана Забужко у Facebook.

"Чого не можна сказати про українців, які лиш дивуються його нахабству, не розуміючи, що зараз – от саме зараз, уже на завтра! – потрібна з цього приводу реакція українського МЗС", – додала вона.

На думку Забужко, французи справді не пов'язують ні давнього Києва, ні Руси з Україною – а от із Росією якраз пов'язують, і розпрекрасно.

І в академічних та культурних milieux на те працює ціла армія "друзів російської культури", і це й є той дбайливо виплеканий (іще зусиллями НКВД-МГБ-КГБ)) фундамент "французько-російської дружби", на якому, дуже значною мірою, держиться сучасна французька "русофонія". А в нас, із їхньої точки зору, "ростуть ялинки" (с),

– додала письменниця.

На її думку, Путін говорив якраз так, щоб його слухачі могли "впізнати" почуте й подумки кивнути.

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І от саме тут час вступити українській державі – "упімнутись за своє" (момент принциповий, за яким оцінюється серйозність і договороздатність: отак ви й Крим боронитимете, як ви Анну Київську бороните!)), а заодно й показати французам, що – ні, не правду їм Росія каже (і казала!), навіть у цьому,

– зазначила вона.

За словами Забужко, вона сподівається, що українські дипломати знайдуть елегантний спосіб це зробити.

Нагадаємо, під час зустрічі з Президентом Емануеллем Макроном очільник РФ заявив, що відносини між Росією та Францією почалися з одруження дочки князя Київської Русі Ярослава Мудрого – Анни – із Генріхом I у 1051 році.