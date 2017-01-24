Загарбника будівлі СБУ в Донецьку затримали прикордонники

У контрольному пункті в'їзду-виїзду "Новотроїцьке" (Донеччина) прикордонники затримали громадянина України, який перебував у складі незаконних збройних формувань (НЗФ) на тимчасово окупованій території.

Про це повідомляє прес-служба Держприкордонслужби України.

За даними прикордонників, із 2014 року по січень 2015 року 32-річний чоловік перебував у складі батальйону російських найманців. Він розповів, що під час масових заворушень у 2014 році брав участь у захопленні будівлі СБУ в Донецьку і ніс службу на блокпостах.

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