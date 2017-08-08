Загибель Ірини Бережної: російські ЗМІ висунули свої версії причин ДТП

До загибелі колишнього народного депутата України від "Партії регіонів" Ірини Бережної можуть бути причетні активісти "Миротворця". Таку версію в ефірі висунув кореспондент російської радіостанції "Вести ФМ" Володимир Синельников.

"В Олени Бережної (матері загиблої) справді є підстави вважати, що насправді це була інсценізація ДТП, навмисне вбивство і політична розправа. Що, до речі, дуже в традиції української політики, коли з неугодними державі особами траплялися досить дивні ДТП якраз тоді, коли відбувалися події, в яких вони були замішані", – заявив кореспондент.

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Він також розповів, що Бережна напередодні від'їзду до Хорватії, де загинула в ДТП "за дивних обставин", нібито подала заяву про незаконну діяльність сайту "Миротворець".

"Цей одіозний сайт відомий. Фактично він зливає інформацію, отриману від українських спецслужб, а також збирає і поширює конфіденційну інформацію про громадян України, що безпосередньо забороняється Конституцією України. Тобто дії цього сайту є незаконними, і ті, хто там працює, повинні бути притягнуті до кримінальної відповідальності. І ось такий збіг: варто було подати заяву, і тут же ДТП зі смертельними наслідками", – заявив Синельников.

Нагадаємо, 5 серпня екс-нардеп від "Партії Регіонів" Ірина Бережна загинула в ДТП на узбережжі Адріатичного моря між Італією та Хорватією.



Згодом стали відомі і подробиці трагедії – зокрема, в МЗС України заявили, що авто з політиком злетіло з серпантину, а хорватські ЗМІ повідомили про зіткнення авто з ліхтарним стовпом на трасі.



Натомість свідки розповіли, що водій авто заснув за кермом, через що й трапилася ДТП.