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Загибель російського актора Мар’янова: правоохоронці відкрили справу

21:47, сьогодні 1434 Читать новость на русском
Поліція розслідує загибель Дмитра Мар'янова
Поліція розслідує загибель Дмитра Мар'янова / Фото з вільних мереж

Слідчі органи Головного слідчого управління СК Росії по Московській області порушили кримінальну справу за фактом загибелі актора Дмитра Мар’янова.

Про це повідомляє прес-служба Слідкому Росії.

Нагадаємо, російський актор Дмитро Мар'янов помер 15 жовтня на 48-му році життя.

У Слідкомі зазначили, що раніше слідчі органи розпочали дослідчу перевірку інформації, поширеній у ЗМІ, про те, що увечері 15 жовтня у місті Лобня Московської області медики відмовилися оперативно надати медичну допомогу Мар'янову , в результаті чого останній помер.

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"За результатами вказаної перевірки з метою всебічного вивчення обставин того, що сталося, а також для оцінки якості і оперативності надання медичної допомоги загиблому порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 109 КК РФ (спричинення смерті по необережності внаслідок неналежного виконання своїх професійних обов'язків)", – мовиться у повідомленні.

Наразі проводиться комплекс слідчих дій з метою встановлення всіх обставин злочину та конкретних винних осіб. Розслідування кримінальної справи триває.

Теги: Новини Росії LifeStyle Кіно Розслідування Втрати
Джерело: 24 Канал
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