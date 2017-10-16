Загибель російського актора Мар’янова: правоохоронці відкрили справу

Слідчі органи Головного слідчого управління СК Росії по Московській області порушили кримінальну справу за фактом загибелі актора Дмитра Мар’янова.

Про це повідомляє прес-служба Слідкому Росії.

Нагадаємо, російський актор Дмитро Мар'янов помер 15 жовтня на 48-му році життя.

У Слідкомі зазначили, що раніше слідчі органи розпочали дослідчу перевірку інформації, поширеній у ЗМІ, про те, що увечері 15 жовтня у місті Лобня Московської області медики відмовилися оперативно надати медичну допомогу Мар'янову , в результаті чого останній помер.

Читайте також: ЗМІ назвали ймовірну причину смерті актора Мар'янова

"За результатами вказаної перевірки з метою всебічного вивчення обставин того, що сталося, а також для оцінки якості і оперативності надання медичної допомоги загиблому порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 109 КК РФ (спричинення смерті по необережності внаслідок неналежного виконання своїх професійних обов'язків)", – мовиться у повідомленні.

Наразі проводиться комплекс слідчих дій з метою встановлення всіх обставин злочину та конкретних винних осіб. Розслідування кримінальної справи триває.