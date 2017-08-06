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ВОЛОДИМИР КЛИЧКО СПЕКА В УКРАЇНІ САНКЦІЇ ЗАГИНУЛА ІРИНА БЕРЕЖНА
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ВОЛОДИМИР КЛИЧКО СПЕКА В УКРАЇНІ САНКЦІЇ ЗАГИНУЛА ІРИНА БЕРЕЖНА

Загибла Ірина Бережна жила на "широку ногу": фото екс-"регіоналки" із зірками

22:53, 5 серпня 9945 Читать новость на русском
Загибла Ірина Бережна вела елітне життя
Загибла Ірина Бережна вела елітне життя / Фото з соцмереж

Колишня нардеп Ірина Бережна, яка загинула у ДТП, є хрещеною матір'ю доньки Ані Лорак та близькою подругою Ольги Фреймут. І загалом, жінка полюбляла компанії відомих людей.

5 серпня екс-депутат Верховної Ради Ірина Бережна загинула у ДТП у Хорватії. Її доньку з травмами госпіталізували.

А ще 4 серпня вона опублікувала у своєму Instagram останнє фото, яке було зроблено у Монако – там Бережна була на показі російської дизайнерки Уляни Сергеєнко.

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Ще рік тому колишня депутат з "Патрії регіонів" святкувала свій день народження на іспанському острові Ібіца у компанії Світлани Лободи, відомого кліпмейкера Алана Бадоєва, Маші Фокіної та Ані Лорак.

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Зі сторінки у соцмережі помітно, що Ірина Бережна чимало мандрувала. Наприкінці липня вона відвідувала фестиваль "Жара" у Баку, де зробила фото з лідером Rammstein.

#allaboutlastnight @rammsteinofficial @zharafest #lovemyfriends

Допис, поширений Ирина Бережная (@irina_berezhnaya_official)

У червні жінка відвідувала австрійський Відень.

НЕВОЗМОЖНО быть в Вене и не посетить культовое место - знаменитое кафе "Централь" в Вене. С октября 1907 года до начала Первой мировой войны в Вене проживал эмигрировавший из России Лев Троцкий. В кафе «Централь» Троцкий был постоянным клиентом и часто играл там в шахматы. Как думаете, что может быть общего у Адольфа Гитлера, Иосифа Сталина, Льва Троцкого, Иосипа Броз Тито и Зигмунда Фрейда? Оказывается - это место жительства: в 1913 году все они жили в Вене, совсем недалеко друг от друга. В январе 1913 года на Северном вокзале Вены сошел с поезда человек. По документам звали его Ставрос Пападопулос, и прибыл он из Кракова. У него было смуглое лицо, большие крестьянского вида усы и дешевый деревянный чемодан. Человека этого звали Иосиф Виссарионович Джугашвили - друзьям известного как Коба, а нашим современникам как Иосиф Сталин. В это же время, Зигмунд Фрейд уже был известным психоаналитиком: у него имелось множество последователей, он спокойно жил в Вене и занимался врачебной практикой на улице Бергассе, 19, где ныне находится его музей. Молодой Иосип Броз - позднее ставший маршалом и вождем Югославии Тито, - в то время работал на автозаводе Даймлера в Винер-Нойштадте, небольшом городке к югу от Вены. Он мечтал о постоянной работе, деньгах и хорошей жизни. Еще был 24-летний уроженец северо-запада Австрии - доморощенный художник, дважды безуспешно пытавшийся поступить в Венскую академию изобразительных искусств. Жил он в ночлежке на Мельдерманнштрассе около Дуная, и звали его Адольф Гитлер. И все они по преданиям встречались в кафе Централь, не зная друг друга. Всем хорошего дня!?

Допис, поширений Ирина Бережная (@irina_berezhnaya_official)

Екс-нардеп могла похвалитись і низкою знімків з різноманітними зірками шоу-бізу.

Поздравляю любимую @anilorak с очередной премией RuTV!?️

Допис, поширений Ирина Бережная (@irina_berezhnaya_official)

Отмечаем!️️️

Допис, поширений Ирина Бережная (@irina_berezhnaya_official)

Теги: Загинула Ірина Бережна Новини України Партія регіонів Ані Лорак Світлана Лобода
Джерело: 24 Канал
Новини за 5 серпня
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