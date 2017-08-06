Загибла Ірина Бережна жила на "широку ногу": фото екс-"регіоналки" із зірками

Колишня нардеп Ірина Бережна, яка загинула у ДТП, є хрещеною матір'ю доньки Ані Лорак та близькою подругою Ольги Фреймут. І загалом, жінка полюбляла компанії відомих людей.
5 серпня екс-депутат Верховної Ради Ірина Бережна загинула у ДТП у Хорватії. Її доньку з травмами госпіталізували.
А ще 4 серпня вона опублікувала у своєму Instagram останнє фото, яке було зроблено у Монако – там Бережна була на показі російської дизайнерки Уляни Сергеєнко.
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Ще рік тому колишня депутат з "Патрії регіонів" святкувала свій день народження на іспанському острові Ібіца у компанії Світлани Лободи, відомого кліпмейкера Алана Бадоєва, Маші Фокіної та Ані Лорак.
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Зі сторінки у соцмережі помітно, що Ірина Бережна чимало мандрувала. Наприкінці липня вона відвідувала фестиваль "Жара" у Баку, де зробила фото з лідером Rammstein.
У червні жінка відвідувала австрійський Відень.
Екс-нардеп могла похвалитись і низкою знімків з різноманітними зірками шоу-бізу.