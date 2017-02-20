Загиблий у Сирії росіянин воював на Донбасі, – ЗМІ

Загиблий нещодавно у Сирії російський військовослужбовець Вадим Магамуров у 2014 році брав участь в бойових діях на території Донецької області.

Як повідомляє російське видання "Коммерсантъ", про це у коментарі ресурсу розповіли двоюрідний брат і друг загиблого терориста, останній з яких познайомився з ним у Донецьку.

Також зазначається, що 31-річний росіянин служив останнім часом на посаді начальника розвідки.

Крім того, бойовика було нагороджено медалями "За заслуги перед Батьківщиною" II ступеня та "Учаснику військової операції у Сирії".

Про смерть терориста його родичі та близькі почали повідомляти в своїх соціальних мережах вже на наступний день після "трагедії", 17 лютого, а сам похорон солдата пройшов 20 лютого в Єкатеринбурзі.

Зауважимо, що Вадим Магамуров у 2007 році закінчив Єкатеринбургське вище артилерійське командне училище, а сам служив у військовій частині в Юрге Кемеровській області, де розташовується 74-а окрема гвардійська мотострілецька бригада.

Вже в січні 2017 року бойовик вдруге відправився до Сирії.

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Нагадаємо, 20 лютого стало відомо, що 16-го числа у Сирії в результаті підриву автомобіля загинули 4 російських військових.