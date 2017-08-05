Ірина Бережна загинула: що відомо про колишню "регіоналку"

6 серпня загинула колишній народний депутат від Партії Регіонів Ірина Бережна. Вона потрапила в аварію на узбережжі Адріатичного моря. Ким же була одіозна екс-регіоналка – про це далі.

Освіта

Ірина Бережна народилась 13 серпня у Луганську. У 2002 році закінчила юридичний факультет Київського національного університету Шевченка. А у 2009 році – Національну академію управління при президенті України.

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Ірина Бережна мала приватну нотаріальну діяльність

Кар’єра

Після закінчення навчання Бережна працювала юристом у Києві. У 2004 зареєструвала приватну нотаріальну діяльність. До речі, у 2008 її фірма отримала нагороду European quality Європейської бізнес-асоціації.

У 2007 на позачергових парламентських виборах стала народним депутатом України від Партії регіонів. Була членом комітету Верховної Ради з питань правосуддя. Займається реформуванням нотаріату, судової системи, корпоративного права, питаннями євроінтеграції, конституційної реформи.

Ірина Бережна

У липні 2007 отримала ступінь доктора філософії в сфері права.

Скандали

Бережна була однією з тих депутатів, що 16 січня 2014 року голосувала за так звані "диктаторські закони", які суттєво обмежували права громадян і свободу слова.

Також вона запам’яталась своїми скандальними антиукраїнськими висловлюваннями.

Так, свого часу вона розкритикувала наказ Міністерства культури про обов'язкове дублювання фільмів українською мовою, за її словами – "це колосальний правовий нігілізм".

У 2015 році вона засвітилась у пропагандистській програмі і "Вечір з Володимиром Соловйовим" на російському каналі "Росія".

"Україна стрімко перетворюється в терористичну державу " УкроІГІЛ ", де просто зносяться пам'ятники історії, влаштовується продуктова, транспортна, тепер уже енергетична блокада (йшлось про блокаду Криму). Багато хто зі мною погодиться, що саме такий сценарій планувався під час державного перевороту", – заявила тоді Бережна.

Виступ Бережної на 1:07:50



А нещодавно Бережна зробила заяву щодо запровадження безвізового режиму. Вона сказала, що українцям не варто тішитися безвізовому режиму, оскільки вони "розвалили власну країну" та тепер хочуть "звалити до Європи".

"У принципі, дивне уявлення патріотизму по-українськи – розвалити власну країну, знищити економіку, вбити 10 тисяч українців, дискримінувати мирних громадян, які проживають на Донбасі, щоб заощадивши 35 євро, звалити в Європу. "Патріоти", їдьте най**, і не забудьте взяти з собою каструльки, червоні мереживні труси і по пакету львівського сміття!", – зауважила Бережна.

Особисте життя

Про особисте життя Ірини Бережної відомо небагато. Вона була неодружена. Сама виховувала 8-річну доньку Даніеллу.