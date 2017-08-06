Загинула моя подруга, – Фреймут про Ірину Бережну

У ДТП загинула екс-"регіоналка" Ірина Бережна, яка була подругою відомої ведучої Ольги Фреймут.

Автокатастрова з Іриною Бережною сталась на узбережжі Адріатичного моря між Італією і Хорватією.

Ольга Фреймут опублікувала у своєму Instagram фото із загиблою екс-депутатом.

"Загинула моя подруга, Іра Бережна. Не вірю. Вона була неймовірним другом. Давайте вимкнемо політику – ввімкнемо серце", – йдеться в дописі до світлини.

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Зазначимо, Ірина Бережна була серед депутатів, хто голосував за "диктаторські закони" 16 січня 2014 року, які суттєво обмежували права громадян і свободу слова.