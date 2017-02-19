Загинув боєць АТО, якого вважали зниклим без вісти

В зоні проведення АТО на Донбасі загинув військовослужбовець, який 18 лютого вважався зниклим без вісти.
Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.
Загалом зафіксовано 41 обстріл. Одного нашого військового поранено. На жаль, військовослужбовець, який вчора вважався зниклим безвісти, загинув,
– мовиться у повідомленні.
У штабі додали, що протягом дня на Маріупольському напрямку з мінометів різних калібрів бойовики обстрілювали Новотроїцьке, Лебединське та Зайцеве, а з гранатометів та великокаліберних кулеметів – Гнутове, Павлопіль, Гранітне, Водяне.
Крім того, БМП бойовиків неодноразово вели вогонь по Широкиному, а протитанкові ракетні комплекси – по Водяному.
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На Донецькому напрямку зі 120 та 82 міліметрових мінометів, а також гранатометів та стрілецької зброї окупанти обстрілювали Троїцьке, Авдіївку, Зайцеве, Опитне, Луганське, Новгородське.