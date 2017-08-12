Заглянув смерті в обличчя: мотоциклісту вдалося неймовірним чином вижити

У Росії на Ярославському шосе сталася безпрецедентна подія – байкер їхав на шаленій швидкості, і це йому ледь не коштувало життя. Він зумів вціліти, опинившись буквально під автомобілем.

Відповідне відео з’явилося в Youtube.

На кадрах видно, як мотоцикліст хотів проскочити між двома автомобілями, однак після маневру одного із легковиків він різко смикнув кермо, а через секунду мотоцикл перекинувся.

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Зауважимо, що лише лічені міліметри відділили його від смерті, але, на щастя, водію авто вдалося не наїхати на потерпілого.