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Загострення на фронті: в штабі уточнили кількість загиблих та поранених воїнів

07:19, сьогодні 1178 Читать новость на русском
Український військовий в зоні АТО
Український військовий в зоні АТО / Getty Images

За минулу добу російсько-терористичні війська 60 разів обстріляли позиції українських захисників. Внаслідок обстрілів троє українських військових загинули, ще дев'ять – отримали поранення.

Про це повідомляють у прес-центрі штабу АТО.

Найгарячіше було на Маріупольському напрямку. Там окупаційна піхота зранку атакувала опорні пункти морпіхів під Водяним. Отримавши вогневу відсіч ворог почав гатити по українських позиціях з "Градів" та важкої артилерії.

Під вогнем артилерійських систем великого калібру опинились також позиції морпіхів неподалік Лебединського й Талаківки.

Читайте також: З'явилось відео, як бойовики гатили "Градами" по Водяному

На Донецькому напрямку під мінометним вогнем російських окупантів опинились укріплення сил АТО поруч шахти Бутівка, Луганського та Кам'янки. По позиціях в районі Авдіївки ворог вів вогонь з кулеметів, гранатометів, мінометів, а згодом до обстрілів долучив танк.

На Луганщині поблизу Троїцького Новозванівки та Новоолександрівки, противник обстріляв позиції українських воїнів з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Нагадаємо, раніше повідомляли, що 20 березня у бою під Водяним загинуло троє українських військових та вісім воїнів отримали поранення.

За даними української розвідки, бойовики зазнали більших втрат.

Теги: Україна Війна на Донбасі АТО Жертви
Джерело: 24 Канал
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