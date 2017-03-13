Загострення ситуації в зоні АТО: зросла загроза терактів

Поліція Донеччини проводить контрдиверсійні заходи. Правоохоронці посилено перевіряють громадян на блокпостах та у місцях великого скупчення людей через загрозу терактів.

У штабі АТО відзвітували про 5 поранених українських військових. Загалом бойовики відкривали вогонь понад 80 разів. Гатили з важкого озброєння уздовж всієї лінії розмежування.

Найгарячішою ніч на Донбасі видалась в Авдіївці та Широкиному. Бойовики гатили по позиціях українських військових з танків та мінометів, житлові квартали обстріляли з "Градів". Обстріли не вщухають і досі.

За словами речниці ГУМВС в Донецькій області Наталії Шиман, підрозділи Нацполіції були переведені на посилений режим несення служби. Правоохоронці посилили роботу з виявлення нелегальної зброї на блокпостах.

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Нагадаємо, що на Донбасі вже більше місяця триває торгова блокада. Активісти вимагають припинити торгівлю з терористами. Цю акцію підтримали українці у Британії. Громадський рух "Євромайдан" влаштував протест біля квартири українського мільярдера Ріната Ахметова у Лондоні.