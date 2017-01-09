Загроза імпічменту Трампа колосальна, – Чорновіл

Ситуації щодо втручання Росії у вибори в США цілком достатньо для імпічменту Дональда Трампа.

Таку думку висловив політолог, екс-нардеп Тарас Чорновіл у коментарі виданню "Гордон".

Американські силовики конкретно заявляють про серйозний вплив ззовні. Причому країни, яка фактично визнана США зовнішнім ворогом. Ситуація, яка склалась, абсолютно достатньо для імпічменту Трампа,

– вважає Чорновіл.

За словами політолога, у Трампа є два варіанти як зберегти за собою пост президента США. Перший – домовитися про співпрацю з Республіканською партією, що буде на користь і Україні. Адже республіканці завжди критикували демократів за недостатню підтримку України і загравання з Росією.

"Другий варіант – відтягувати час своїми заявами: "Так, Росія дійсно втручалася у виборчий процес", "так, це погано, але на результатах виборів ніяк не позначилося". Це дуже хиткий варіант, адже в Сенаті у будь-який момент може виникнути ініціатива, яку майбутнього президенту буде складно парирувати. Загроза для Трампа просто колосальна, підстав для імпічменту цілком достатньо", – каже він.

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Тарас Чорновіл зазначив, що якщо Трампа спіткає імпічмен, то далі Америкою правитиме віце-президент Майк Пенс, оскільки у США не відбуваються дострокові вибори.

"Віце-президент США Майк Пенс – досить прийнятний варіант для України", – вважає Чорновіл.