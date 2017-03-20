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Загроза військової агресії залишається по всій лінії кордону з Росією, – Порошенко

12:12, сьогодні 49 Читать новость на русском
Петро Порошенко та Володимир Путін
Петро Порошенко та Володимир Путін / tengrinews.kz

Російська військова загроза зберігається на всьому українсько-російському кордоні. Через це Україна повинна підвищувати витрати на оборону.

Про це заявив Президент України Петро Порошенко під час п'ятого засідання Ради регіонального розвитку у Києві.

"Головною є російська військова загроза. Вона виходить не тільки з окупованих районів Донбасу, вона нависає по всій лінії кордону з Росією", – підкреслив Порошенко.

Глава держави наголосив, що у зв'язку з цим правильним буде збільшити витрати на оборону України.

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Теги: Україна Політика Петро Порошенко Війна на Донбасі Україна-Росія
Джерело: 24 Канал
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