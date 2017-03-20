Загроза військової агресії залишається по всій лінії кордону з Росією, – Порошенко

Російська військова загроза зберігається на всьому українсько-російському кордоні. Через це Україна повинна підвищувати витрати на оборону.

Про це заявив Президент України Петро Порошенко під час п'ятого засідання Ради регіонального розвитку у Києві.

"Головною є російська військова загроза. Вона виходить не тільки з окупованих районів Донбасу, вона нависає по всій лінії кордону з Росією", – підкреслив Порошенко.

Російська військова загроза походить не лише з окупованих районів Донбасу, вона нависає по всій лінії кордону з Росією. — Петро Порошенко (@poroshenko) 20 березня 2017 р.

Глава держави наголосив, що у зв'язку з цим правильним буде збільшити витрати на оборону України.

Читайте також: Навіщо Кремлю визнання паспортів "Л/ДНР": коментар СБУ