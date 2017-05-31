Хто така Заха Хадід: найцікавіші проекти архітекторки

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Заха Хадід – видатна архітекторка сучасності, проекти якої заворожують своїм непересічним виглядом. Ми вирішили згадати, за що її так люблять у світі.
Заха Хадід вразила світ своїм незвичним стилем – її проекти можна легко впізнати за викривленою перспективою та дивовижними інтер'єрами. Однією з найвідоміших робіт Захи Хадід є будівля Центру Гейдара Алієва у Баку.
Найвищого визання Заха Хадід досягла у 2004-му, коли стала першою жінкою, яка отримала Прітцкерівську премію – це аналог Нобелівської серед архітекторів.
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Серед її проектів відомі на весь світ Лондонський олімпійський комплекс водних видів спорту, Оперний театр в Гуанчжоу, Музей транспорту Ріверсайд в Глазго, Золота станція метро в Ер-Ріяді, багатоцільовий комплекс Beko Masterplan в Белграді, Політехнічний університет в Гонконзі, Міжнародний центр культури і мистецтва Чанша та багато інших.
Лондонський олімпійський комплекс водних видів спорту
Лондон, 2011 рік.
Оперний театр в Гуанчжоу
Гуанчжоу, 2011 рік.
Центр Гейдара Алієва у Баку
Баку, 2012 рік.
Музей транспорту Ріверсайд в Глазго
Глазго, 2004 – 2011 роки.
Золота станція метро в Ер-Ріяді
Багатоцільовий комплекс Beko Masterplan в Белграді
Політехнічний університет в Гонконзі
Міжнародний центр культури і мистецтва Чанша
Заха Хадід – народилася у Багдаді у 1950 році. Навчалася у лондонській Школи Архітектури при Асоціації Архітектури. У 1980 році відкрила у Лондоні власне архітектурне бюро Zaha Hadid Architects.
Заха Хадід не виходила заміж. У неї немає дітей.