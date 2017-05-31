Хто така Заха Хадід: найцікавіші проекти архітекторки

Заха Хадід – видатна архітекторка сучасності, проекти якої заворожують своїм непересічним виглядом. Ми вирішили згадати, за що її так люблять у світі.

Заха Хадід вразила світ своїм незвичним стилем – її проекти можна легко впізнати за викривленою перспективою та дивовижними інтер'єрами. Однією з найвідоміших робіт Захи Хадід є будівля Центру Гейдара Алієва у Баку.

Найвищого визання Заха Хадід досягла у 2004-му, коли стала першою жінкою, яка отримала Прітцкерівську премію – це аналог Нобелівської серед архітекторів.

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Серед її проектів відомі на весь світ Лондонський олімпійський комплекс водних видів спорту, Оперний театр в Гуанчжоу, Музей транспорту Ріверсайд в Глазго, Золота станція метро в Ер-Ріяді, багатоцільовий комплекс Beko Masterplan в Белграді, Політехнічний університет в Гонконзі, Міжнародний центр культури і мистецтва Чанша та багато інших.

Лондонський олімпійський комплекс водних видів спорту

Лондон, 2011 рік.

Оперний театр в Гуанчжоу

Гуанчжоу, 2011 рік.

Центр Гейдара Алієва у Баку

Баку, 2012 рік.

Музей транспорту Ріверсайд в Глазго

Глазго, 2004 – 2011 роки.

Золота станція метро в Ер-Ріяді

Багатоцільовий комплекс Beko Masterplan в Белграді

Політехнічний університет в Гонконзі

Міжнародний центр культури і мистецтва Чанша

Заха Хадід – народилася у Багдаді у 1950 році. Навчалася у лондонській Школи Архітектури при Асоціації Архітектури. У 1980 році відкрила у Лондоні власне архітектурне бюро Zaha Hadid Architects.



Заха Хадід не виходила заміж. У неї немає дітей.