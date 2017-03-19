Захарченко окупував резиденцію Ахметова, – ЗМІ

Підлеглі ватажка "ДНР" Олександра Захарченка перевозять особисті речі свого лідера в "донецький палац" Ріната Ахметова.

На території колишньої резиденції Ріната Ахметова в Донецьку помітили вантажівки, в яких перевозили речі Захарченка. Про це повідомляє кореспондент "Без табу", який працює на окупованих територіях.

Журналісти зазначають, що після того, як Захарченко повернеться із Криму, він планує влаштувати масштабне святкування у своєму новому домі. На вечірку запрошені "чиновники республіки" та російські офіцери.

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Нагадаємо, раніше бойовики вже захопили 11 підприємств та два готелі олігарха Ріната Ахметова на окупованій території. Керівництво компанії ДТЕК заявило про повну втрату контролю над підприємствами.



"Націоналізація" відбулася під час блокади ОРДЛО. Наразі терористи мають намір провести перереєстрацію захоплених структур та інвентаризацію майна.